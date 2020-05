Com pandemia, Executivo utilizou 16% da receita em saúde pública

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosman) da Câmara de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira, em reunião virtual, o secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer, para discussões diante da apresentação do Relatório de Gestão da Saúde do primeiro quadrimestre de 2020.

Aos vereadores, Stürmer apresentou balanço do período que classificou como mais desafiante da pasta. O relatório trouxe dados que indicam que o setor de saúde pública da capital recebeu ingresso de pouco mais de R$651 milhões no primeiro quadrimestre, sendo que no mesmo período a despesa foi equivalente a R$582,8 milhões.

A receita injetada em ações e serviços públicos em saúde nos quatro meses iniciais do ano equivalem a 16% dos recursos municipais, no mesmo período em 2019, os valores correspondiam a 12%.

O titular da pasta destacou ainda que a capital já ultrapassou a marca dos mil casos confirmados, mas que os números têm a limitação da testagem, ponto que está sendo trabalhado por sua equipe. "Nos hospitais públicos já temos a ocupação de 68 leitos entre suspeitos e confirmados. Sabemos que o mês de julho sempre é o pico de atendimentos de casos de síndrome gripal e os casos estão espalhados em toda a cidade", disse.

Stürmer afirmou que dos leitos de UTI ocupados em Porto Alegre 55% correspondem a pacientes da capital e 44% a pacientes do interior. O secretário anunciou ainda a ampliação no número de leitos na cidade. "Só no Hospital Vila Nova são 66 novos leitos e, em breve, a ampliação do Hospital Independência, com 60 leitos", reatou.