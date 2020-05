Governo anuncia R$ 106 milhões para pandemia e ações de saúde nos municípios

Nesta segunda-feira (25), o Executivo estadual liberou R$ 49,4 milhões de recursos extras para as Santas Casas e hospitais filantrópicos aplicarem no enfrentamento à Covid-19, que beneficiarão 108 hospitais gaúchos. O valor é referente à primeira de duas parcelas repassadas pelo Ministério da Saúde aos estados. Além disso, confirmou o pagamento de R$ 56,6 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, para a manutenção de programas básicos de saúde aos municípios.

Dos valores destinados especificamente às casas de saúde, R$ 22,8 milhões serão repartidos entre 60 hospitais de gestão estadual e outros R$ 26 milhões para 48 hospitais de gestão municipal. Segundo a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o critério para a escolha das instituições beneficiadas com o recurso considerou os hospitais que estão no plano de contingência do Estado, com disponibilidade de leitos para atender a pacientes com coronavírus, e que estejam localizados em cidades que abrigam presídios. "Esse recurso é de extrema importância e muito bem-vindo. É um suporte de custeio para a nossa rede garantir acesso à população", disse.

Os recursos deverão ser aplicados na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos e equipamentos hospitalares. Também poderão ser empregados em pequenas reformas que resultem no aumento da oferta de leitos de UTI e na contratação e pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda.

Já os recursos do Tesouro estadual encaminhados aos municípios, R$ 13,5 milhões correspondem à quitação da 12ª parcela de 16 referentes à dívida herdada de gestões anteriores. Outros R$ 43 milhões são para pagamento mensal a ações desenvolvidos nas cidades, principalmente voltados à saúde básica e estratégia de saúde da família.

Os valores e a regularidade dos repasses, segundo o Executivo, ajudarão na manutenção dos programas em âmbito municipal e poderão ser aplicados em custeio e investimentos, pagamento de salários, ampliação de serviços, equipamentos,veículos e reforma e ampliação de estruturas físicas. Para Arita, o repasse tem importância fundamental para a prevenção do contágio à Covid-19.