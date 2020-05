Bolsonaro cumprimenta apoiadores em ato em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo (24) à Esplanada dos Ministérios para acompanhar mais um ato de apoio ao governo. Ele chegou de helicóptero e pousou na área da vice-presidência. Sem máscara de proteção, que agora tem uso obrigatório em Brasília, Bolsonaro acenou para os participantes do ato, cercado por seguranças, e em alguns momentos ficou bem próximo das pessoas.

Pouco antes do meio-dia, acompanhado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno e o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero e sobrevoou a Esplanada dos Ministérios para observar uma carreta que fez parte do ato.

Depois que pousou na área da vice-presidência do Palácio, Bolsonaro caminhou pela pista acenando para os manifestantes que, vestidos de verde e amarelo e com faixas e bandeiras do Brasil, estavam separados do presidente apenas por uma grade. Bolsonaro ficou na manifestação por quase uma hora. Em seguida, voltou ao Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa.

Participantes carregavam cartazes contra o Congresso, o STF (Supremo Tribunal Federal) e a imprensa, que mencionavam uma "ditadura do Supremo" e pediam a saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A maior parte das faixas, porém, era de apoio ao presidente e sem ataques a instituições. Em manifestações com a presença de Bolsonaro, membros do Planalto têm solicitado que manifestantes não levem material contra os Poderes Legislativo e Judiciário.

Nas manifestações anteriores, no mesmo local, os apoiadores puderam ficar na pista por onde o presidente passou neste domingo. Desta vez, o esquema de segurança deixou os manifestantes na grade em frente à Praça dos Três Poderes.