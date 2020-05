'Por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF', diz Weintraub

Na reunião ministerial do dia 22 de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub afirmou que, se dependesse dele, colocaria "esses vagabundos todos na cadeia", começando no Supremo Tribunal Federal (STF).

A fala consta em gravação tornada pública nesta sexta-feira (22) por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo, no âmbito do inquérito que investiga se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.

"Eu por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF".

Também naquela reunião, Weintraub defendeu "acabar com essa porcaria que é Brasília". "É muito pior do que eu imaginava. as pessoas aqui perdem a percepção, empatia, a relação com o povo", afirmou o ministro na ocasião.

Weintraub também disse que odeia o termo "povos indígenas". "Só tem um povo nesse Brasil, é o povo brasileiro". Ele defendeu ainda "acabar com esse negócio de povos e privilégios".