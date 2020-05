Defensorias pedem que STF solte detentas grávidas e lactantes durante pandemia

Folhapress

Um habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) por defensorias públicas do Rio Grande do Sul e outros 15 estados requer, liminarmente, a concessão de soltura imediata de todas as mulheres presas gestantes, puérperas e lactantes (mães de crianças de até dois anos de idade) durante a pandemia do novo coronavírus.