Governo troca comandos da PRF e do Departamento Penitenciário Nacional

O governo federal trocou os titulares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgãos da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As mudanças estão publicadas em portarias no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (22) assinadas pela Casa Civil.