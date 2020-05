LDO com verba para Covid-19 será apreciada nesta quinta-feira

A sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (21) terá três projetos na pauta de votação, que ocorrerá em ambiente virtual já que as atividades presenciais estão suspensas até 31 de maio. A definição ocorreu ontem na reunião de líderes de bancada, conduzida pelo presidente Ernani Polo (PP).

A primeira proposta para apreciação dos deputados será o projeto de lei 103/2020, do governo do Estado, que inclui na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 a rubrica Covid-19. O objetivo é atender a uma exigência da Constituição Estadual e autorizar a abertura de créditos extraordinários no Orçamento e a execução de despesas para combater o coronavírus.

O segundo texto a ser avaliado é o Projeto de Decreto Legislativo 9/2020, que reconhece a calamidade pública de mais 24 municípios devido à pandemia. Por fim, os parlamentares irão avaliar o Projeto de Resolução 7/2020, da Mesa Diretora, que trata da retomada do processo legislativo, contemplando a possibilidade de apresentação de projetos de lei de qualquer natureza, e não apenas relacionados à Covid-19, como ocorre atualmente.





