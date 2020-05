Governo gaúcho lança site 'Coronavírus' e integra informações e dados referentes à Covid-19

https://coronavirus.rs.gov.br O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (19) um novo portal que compila as principais informações e ferramentas disponibilizadas sobre a política de enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul. Por meio do site Coronavírus () é possível consultar outros canais lançados pelo Executivo e ter ainda acesso aos principais dados científicos considerados pela gestão estadual para a consolidação da estratégia de controle à disseminação da doença.

Segundo o governador Eduardo Leite, a integração das informações em um só portal facilitará não apenas o acesso às principais informações, mas permitirá maior transparência na divulgação dos dados. "A informação de dados e evidências científicas norteiam as ações do governo e esse processo é fundamental. É um instrumento de gestão de dados para o governo e também uma forma de disponibilizar a informação de forma clara e transparente, para que todos acompanhem o que está acontecendo nesse cenário de incertezas", disse, ao apresentar a ferramente durante live.

Desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, o site tem o objetivo de simplificar e facilitar as consultas aos dados e reúne também as principais informações da Secretaria da Saúde e das políticas de combate ao coronavírus e relacionadas à gestão de saúde. "Traz informações de relevância pública, dados e oportuniza ao cidadão estar informado em tempo real de tudo o que está acontecendo e a forma como está sendo aplicado o recurso público", pontuou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Mostrando que há direcionamento direto para o portal do Tribunal de Contas do Estado, onde o cidadão poderá conferir as concorrências e licitações que vêm sendo feitas para aquisição de materiais e serviços neste período de pandemia, o governador enfatizou também a importância de consultar e usar essas informações "de forma ponderada". "Todas as informações estão sendo colocadas de forma clara e devem ser analisadas em conjunto, não isoladas", disse, referindo-se principalmente aos números relacionados ao enfrentamento da Covid-19, como o de casos, óbitos e leitos disponíveis por município.

O site é responsivo, podendo ser acessado em diferentes dispositivos, e também dá acesso ao modelo do distanciamento controlado, legislações e notícias sobre a doença no Rio Grande do Sul.

Entre os destaques do novo portal está a facilidade de acessar aos dados da Transparência Covid-19, sobre as aquisições e distribuição de insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs) realizadas pelo governo; da Estratégia Covid-19, onde estão reunidos os planos e ações de combate à doença no Estado; os Serviços digitais, que reúne todas as ferramentas criadas durante a pandemia; Mapa de Casos; Mapa de Leitos; Distanciamento Controlado; Notícias; Receita Dados, que reúne arquivos e publicações da Receita Estadual, inclusive o boletim semanal sobre os impactos da pandemia na economia gaúcha; Comitê de Dados, onde estão as projeções de cenários e indicadores sobre a pandemia; e Menor Preço, que dá acesso ao aplicativo criado para pesquisa de menor preço de produtos em mais de 200 mil estabelecimentos do Estado.