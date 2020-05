Projeto de lei pede restrição de visitas a casas de repouso durante pandemia

A bancada do PSOL na Câmara protocolou um projeto de lei que determina práticas e ações de cuidado para idosos em casas de repouso durante a pandemia do novo coronavírus.

Entre as proposições, está a suspensão da saída dos idosos, restrição ao número de visitantes a casos indispensáveis e circulação nas dependências da instituição resguardada apenas a profissionais ligados às práticas de cuidados. Os idosos compõe o chamado grupo de risco da Covid-19.

"Para salvar vidas, é preciso que o Estado volte atenção principalmente às mais vulneráveis, muitas delas esquecidas, consideradas um peso para família e sociedade ou mesmo invisíveis", diz o texto.

"São vidas como as de pessoas idosas institucionalizadas, que neste momento veem se tornar ainda mais graves problemas crônicos relacionados às políticas voltadas para a velhice e o envelhecimento no Brasil", segue.

O projeto de lei ainda pede acomodação para profissionais que atuem nas instituições, de modo a reduzir ao mínimo a circulação dessas pessoas, e a garantia de que funcionários que apresentem sintomas de infecção respiratória sejam afastados.

A taxa de mortalidade entre pessoas com 80 anos ou mais na atual pandemia do coronavírus é 13 vezes maior do que na faixa de 50 a 55 anos. Mesmo entre os maiores de 65 anos, dados do Ministério da Saúde mostram que elas são quase 80% das vítimas da Covid-19.

Com o Brasil em rápido processo de envelhecimento, o total de pessoas com mais de 65 anos aumentou 20% nos últimos oito anos, para cerca de 22 milhões, mais que a população do Chile.