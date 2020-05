PGR estuda investigar vazamento a Flávio Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ontem que vai analisar o relato do empresário Paulo Marinho ao jornal Folha de S.Paulo sobre um suposto vazamento de uma investigação da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro (REP-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Marinho, que rompeu com o clã Bolsonaro após as eleições, disse que, segundo ouviu do próprio filho do presidente, um delegado da Polícia Federal antecipou a Flávio em outubro de 2018 que a Operação Furna da Onça seria realizada.