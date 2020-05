Mourão entra em isolamento após contato com servidor com coronavírus

Agência Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão e sua esposa Paula Mourão foram submetidos neste sábado (16) a testes para covid-19 e entraram em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-Presidência. A decisão veio após a confirmação do teste positivo para a doença de um servidor que esteve próximo de Mourão na quarta-feira (13).