Eurasia reafirma Bolsonaro como o 'mais incompetente' líder no combate à covid-19

Para Ian Bremmer, presidente da consultoria de risco político Eurasia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é "de longe, o mais incompetente líder político em uma democracia na resposta ao coronavírus". A frase de Bremmer foi publicada em sua conta no Twitter, onde o analista já havia criticado outras vezes a condução de Bolsonaro no combate à pandemia que já matou mais de 13 mil pessoas no Brasil.