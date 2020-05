Acordo entre Poderes deve reduzir orçamento de 2021

Depois de uma videoconferência de mais de duas horas com os chefes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Defensoria Pública, realizada nesta segunda-feira (11), os Poderes e órgãos autônomos do Estado estão próximos de chegar a um acordo sobre a redução do orçamento de 2021. O contingenciamento de recursos deve ser inserido já no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO) - que deve ser enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa até sexta-feira.

Na transmissão ao vivo que faz todos os dias no Facebook, para divulgar novas informações sobre a Covid-19 no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSDB) classificou como "histórico" o acordo que tem sido construído entre os demais poderes e órgãos do Estado.

"Estamos muito próximo de anunciarmos um acordo histórico na proposta da LDO que irá para a Assembleia Legislativa até o final desta semana. No entanto, como não é um acordo só do Executivo, mas entre os Poderes e órgãos, não cabe a mim fazer o anúncio agora. Vamos achar o momento para fazer esse anúncio conjuntamente" disse Leite.

Embora não tenha entrado em detalhes, o governador adiantou que, devido a crise econômica causada pelo coronavírus, o contingenciamento previsto para 2021 será maior que o deste ano. No orçamento de 2020, o Palácio Piratini congelou o repasse aos outros poderes e órgãos autônomos. Portanto, a transferência de recursos deve diminuir em 2021.

"Vamos buscar contingenciamento ainda maior (na LDO apresentada) neste ano (para valer em 2021). Estamos confiantes que isso será possível. O que será projetado no orçamento do ano que vem também levará em conta essas condições econômicas adversas", projetou o tucano.

Ontem à tarde, representantes dos Poderes e órgãos tiveram uma reunião para fazer os últimos acertos do acordo. O presidente da Assembleia, deputado estadual Ernani Polo (PP), comemorou: "A proposta, sugerida na reunião pelo Executivo, teve consenso entre os demais poderes e instituições autônomas. Agora, as equipes técnicas vão fazer os ajustes com a Secretaria do Planejamento e da Fazenda dentro dessas condições. É um passo importante que culminará com a apresentação da LDO nos próximos dias".

Em nota, o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, projetou o impacto do contingenciamento no MP. "Fomos sensíveis à realidade do momento. Os cortes são significativos e trarão a necessidade do aprimoramento de mecanismos de gestão para contenção de gastos, visando à qualidade dos serviços que o Ministério Público presta à sociedade gaúcha".

O acordo parece apaziguar a crise entre os Poderes, desencadeada no ano passado, quando o Piratini congelou o orçamento dos órgãos do Estado. Na ocasião, o MP entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) na Justiça gaúcha. O Judiciário gaúcho concedeu uma liminar suspendendo concedendo 4,06% de reajuste aos demais poderes. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), onde aconteceu uma reunião entre os líderes dos Três Poderes e órgãos do Estado, em que o ministro Dias Toffoli tentou mediar uma solução. Entretanto, não houve consenso.





