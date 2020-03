Wajngarten volta de viagem aos EUA com Bolsonaro e testa positivo para coronavírus

Sophie Wajngarten, mulher do secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, afirmou nesta quinta-feira (12) no grupo de WhatsApp das mães da escola onde estudam suas filhas que seu marido fez o teste do coronavírus e o deu positivo.

"Meninas , bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou de vagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo", disse Sophie no grupo. Eles têm três filhas estudando na escola Red House International School.

Um dia antes, a suspeita de coronavírus no secretário havia sido revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Oficialmente, Wajngarten ainda não divulgou que já tinha testado positivo para o vírus e disse que esperava o resultado do exame para esta quinta-feira (12). O secretário esteve muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Donald Trump na viagem aos EUA.

Na mesma mensagem no grupo de mães da escola Red House International School, Sophie diz que Wajngarten "está tomando todos os cuidados em casa e desde sua volta foi isolado em um quarto, seguindo todo protocolo da quarentena".

Em comunicado aos pais na quarta-feira, a escola havia informado que o pai de três alunos havia retornado dos EUA com sintomas de gripe e, como precaução, havia feito um exame de Covid-19. Dizia também que o resultado sairia no dia seguinte (quinta-feira).