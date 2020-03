Concessão de cinco parques do Rio Grande do Sul avança na CCJ

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viabilizará a concessão de parques estaduais foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovada, a PEC viabiliza os planos do governo do Estado para a concessão compartilhada de cinco das 23 unidades de conservação estaduais: os parques de Itapuã, Itapeva, Turvo, Tainhas e Delta do Jacuí.

A ideia é que a gestão ambiental siga sendo feita pela administração pública, enquanto o parceiro privado fará a exploração turística do local. Segundo o líder do governo, Frederico Antunes (PP), a proposta ainda não tem modelagens nem contrapartidas definidas.

O projeto "muda a constituição para permitir o ato de compartilhar com a iniciativa privada a gestão dos parques", colocou Antunes. "Não tem regulamentação ainda, é uma medida simplesmente para proteger essa iniciativa. As regras serão formatadas após audiência e consultas públicas", explicou o líder do governo.