Em nova eleição, Parobé escolhe prefeito do PDT

Em eleições suplementares realizadas no domingo, Diego Picucha (PDT) e Alex Bora (PL) foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Parobé. A dupla recebeu 9.518 votos (38,19% dos válidos), segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No total, 38.331 eleitores estavam aptos a votar no pleito, que contou com 1.861 votos brancos, 2.084 nulos e uma abstenção de 24.69%. A nova eleição ocorreu após a cassação dos mandatos do prefeito e da vice-prefeita, Irton Bertoldo Feller (MDB) e Marizete Garcia Pinheiro (PTB), em 3 de dezembro.