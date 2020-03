Nagelstein e Sossmeier oficializam troca de legenda com início da janela partidária

Os vereadores Valter Nagelstein e Hamilton Sossmeier foram os primeiros de Porto Alegre a aproveitar a abertura da janela partidária para trocar de legenda. Nesta quinta-feira, Nagelstein trocou o MDB, ao qual foi filiado por 18 anos, pelo PSD. Já Sossmeier deixou o PSC, pelo qual foi eleito vereador, para ingressar no PTB.

A lei nº 13.165/15 define que a mudança de partido, para que não ocorra a perda de mandato, deve acontecer dentro do período de 30 dias antes do prazo de filiação para concorrer à eleição, ao fim da legislatura vigente.

A mudança de Nagelstein tem claro objetivo eleitoral. Na sessão desta quarta-feira, o vereador contou que o PSD ofereceu a filiação. No Twitter, o ex-emedebista agradeceu ao partido. "Tenho certeza que por 18 anos e várias funções - públicas e partidárias - ajudei a combater estigmas da legenda e mostrei sempre compromisso e empenho com a causa de uma sociedade melhor! Obrigado ao MDB! Começa novo desafio!"

Ao ingressar no PTB, Sossmeier passa a ser o quinto integrante da bancada, que passa a ser o partido com maior número de parlamentares na Câmara, já que o MDB, com cinco integrantes na casa, terá três vereadores saindo da sigla.

Ao todo, sete dos 36 vereadores da Capital já sinalizaram a intenção de trocar de sigla. Dos 16 partidos da Câmara de Porto Alegre, quatro terão perdas - todos compõem a base aliada. Mendes Ribeiro (MDB) pontuou que oficializaria a troca de sigla na tarde desta quinta-feira, sem anunciar previamente seu partido de destino. O parlamentar afirma que pretende tentar a reeleição no Legislativo nas eleições de outubro.

Nádia Gerhard (MDB) deve se filiar ao DEM, mas não ainda divulgou oficialmente sua nova legenda "em respeito ao atual partido". No DEM, Nádia disputaria o lugar de uma provável candidatura com o deputado estadual Thiago Duarte, cotado como um dos possíveis nomes para a prefeitura de Porto Alegre. A vereadora, no entanto, nega a intenção para o cargo do Executivo.

Após a janela partidária, o PP deve ficar com apenas dois nomes. Atualmente a legenda tem quatro parlamentares. Ricardo Gomes deve ir para o DEM; João Carlos Nedel afirmou que não concorrerá à reeleição.

Já o líder do governo na Câmara, Mauro Pinheiro, atualmente na Rede, não irá permanecer no partido. No momento, Pinheiro também não divulga sua legenda de destino.

Na oposição, PT e PSOL seguem sem mudanças, assim como PSB, PSD, PSDB, PDT, REP, SD e Novo. No DEM, o vereador Cláudio Conceição ainda avalia convites, mas ainda não decidiu fará a mudança de legenda.