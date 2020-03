STF mantém regra de coleta de assinaturas que dificulta criação de partido de Bolsonaro

Agência O Globo

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira as regras que tornaram mais difícil a fundação de partido político. O resultado frustra as expectativas de criação mais rápida do Aliança pelo Brasil, articulada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi julgada uma ação do Pros contra trecho da reforma eleitoral de 2015 que dificultou a criação de legendas. A legislação exige a comprovação do apoiamento apenas de eleitores não filiados a outro partido político. A regra foi mantida pela Corte.