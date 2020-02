Governo gaúcho começa a pagar salários de fevereiro

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) divulgou nesta quinta-feira o calendário de pagamento da folha de fevereiro do Executivo. Neste mês, os contracheques começarão a ser pagos nesta sexta-feira, quando a Sefaz pretende pagar os servidores que recebem até R$ 1,8 mil líquido. A previsão é que todos os salários sejam quitados até o dia 13 de março. A segunda parcela do salário de fevereiro será depositada no dia 10 de março, com a quitação dos contracheques líquidos de até R$ 3,5 mil (64% dos vínculos). No dia 11 de março, o Tesouro do Estado deposita os salários de quem recebe líquido até R$ 5.500 (82%). Para os servidores que recebem acima deste valor, a quitação total da folha ocorrerá no dia 13 de março.