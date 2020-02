Prefeitura de Porto Alegre quita integralmente folha na sexta-feira

A prefeitura paga integralmente, nesta sexta-feira, a folha do funcionalismo de fevereiro. O valor bruto totaliza R$ 229,3 milhões e quita 100% das matrículas. Em junho de 2017, foi iniciado o parcelamento dos salários dos servidores devido à grave crise financeira enfrentada pelo Município, que se estendeu até novembro do mesmo ano.

Com o ingresso de receitas, grande parte advindas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente desde o final de dezembro de 2017 e permaneceram em dia até o final de junho de 2018 - exceto o 13º salário, que foi dividido em dez vezes, em 2017 e 2018. O parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores foram retomados a partir de julho de 2018 e prosseguiram até a competência do mês de novembro do mesmo exercício.