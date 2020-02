Deputados devem votar previdência dos militares até o final de março

O governador Eduardo Leite (PSDB) deve se reunir nesta quinta-feira (27) o com o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian (PP), e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), para planejar a melhor estratégia para se retomar a votação do projeto que quer modificar as alíquotas de contribuição de previdência social dos policiais militares e bombeiros gaúchos.

Já na próxima terça-feira (3), a pauta vai retornar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e será prontamente entregue a um relator para análise. O governo tem dois planos em mente: um caminho é consolidar maioria entre os líderes partidários e pautar o projeto via Parlamento, e o outro é pedir novo regime de urgência, que garante a apreciação da proposta em até 30 dias após o pedido.

O governo até tentou aprovar o projeto durante as sessões extraordinárias realizadas na última semana de janeiro, quando obteve vitória em oito matérias, mas acabou retirando a pauta dos militares. O principal motivo foi que não houve unidade da base por temor de insegurança jurídica – os deputados não tinham certeza se podiam, constitucionalmente, deliberar sobre a pauta.

“Os deputados nos solicitaram que provocássemos o Superior Tribunal Federal (STF). Foi feito e foi concedida a liminar. Se era essa a dúvida, ela não existe mais”, analisou Antunes, líder governista na Assembleia.

Na semana passada, o STF, por meio do ministro Luís Roberto Barroso, concedeu uma liminar ao Palácio Piratini garantindo autonomia para Rio Grande do Sul definir as alíquotas de contribuição dos bombeiros e policiais militares. Isso, atrelado às longas negociações que antecederam a convocação extraordinária de janeiro, deixa o governo próximo de mais uma vitória no Parlamento.

Caso o projeto seja aprovado pelos deputados, as alíquotas de contribuição previdenciária dos militares seriam as mesmas das já aprovadas aos servidores civis, dividas em oito faixas de acordo com o salário, que variam de 7,5% a 22%. Atualmente, todos, independentemente do salário, contribuem com 14%.

A proposta é que quem receba até um salário-mínimo, contribuirá com 7,5%; entre um salário-mínimo e R$ 2 mil, com 9%; de R$ 2.000,01 até R$ 3 mil, 12%; de R$ 3.000,01 até o teto do INSS (R$ 6.084,71 em 2020), 14%; do teto a R$ 10 mil, 14,5%; de R$ 10.000,01 a 20 mil, 16,5%; R$ 20.000,01 a R$ 39 mil, 19%; e acima de R$ 39 mil, 22%.

Incluir os militares nas mesmas regras é componente essencial do plano de redução de gastos do Estado com a previdência nas próximas décadas. Segundo o governo, o resultado atuarial (trazendo para valor presente) da cobrança das novas contribuições significa R$ 70 bilhões de economia no caixa estadual com a previdência. O impacto poderá ser um dos itens do acordo da dívida com a União, caso a lei do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), caso passem as mudanças esperadas pela proposta do Plano Mansueto.