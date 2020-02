Após Carnaval, Legislativo da Capital não tem quórum para votar projetos

Na sessão desta quarta-feira (26), a Câmara de Porto Alegre não apreciou nenhum dos projetos previstos na ordem do dia. O presidente da casa, Reginaldo Pujol (DEM), declarou inexistência de quórum e, por consequência, as discussões foram adiadas para a próxima segunda-feira. Entre os projetos que compunham a priorização estava o PL do Executivo n° 20/19 que institui o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre. Em razão da natureza do projeto, as demais propostas não podem ser votadas até que a matéria do Executivo seja apreciada.

Para Mauro Pinheiro (Rede), líder do governo na Câmara, o adiamento da votação é interessante para que vereadores consigam estudar melhor o texto. "Algum vereador poderia acabar votando contra por não entender a proposta. Vamos ter esse tempo e, se alguém tiver dúvidas, vamos esclarecer."

A oposição, por sua vez, defendeu a necessidade de mais debate sobre o assunto. Aldacir Oliboni (PT) afirmou que irá propor alterações na proposta e classificou o projeto como polêmico. "Possivelmente faremos várias emendas. Há pouco tempo o governo extinguiu diversos fundos, e nesse aspecto temos algumas preocupações. Vamos avaliar o projeto até a semana que vem", disse o líder da oposição. Além do projeto do Executivo, outras 14 matérias de vereadores estavam na priorização do dia. A pauta fica trancada até que o PL n° 20/19 seja analisado.