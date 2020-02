Ex-presidente Lula viajará a França, Suíça e Alemanha

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou à Justiça que estará fora do Brasil de 29 de fevereiro a 12 de março. O petista viajará a França, Suíça e Alemanha. A viagem começa por Paris, capital francesa, onde ele ficará até 5 de março para receber o título de cidadão honorário da cidade.

De 5 a 7 de março, ele estará em Genebra, na Suíça, para encontros com lideranças sociais e de trabalhadores no âmbito do Conselho Mundial de Igrejas.

De 7 a 11 de março, Lula ficará em Berlim, em solo alemão, para encontro com lideranças do movimento sindical mundial. Como está solto por determinação do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal a prisão depois de condenação em segunda instância, o ex-presidente não precisa de autorização judicial para viajar.

Seguindo uma praxe, no entanto, a defesa sempre comunica os magistrados que ele se ausentará do País. É a segunda viagem internacional de Lula desde que saiu da prisão. A primeira foi para encontrar o Papa Francisco, no Vaticano.