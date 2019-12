Com texto redondo, reforma pode ser aprovada no 1º semestre, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta sexta-feira que, se sair um texto "redondo" da comissão mista da reforma tributária, a proposta deve ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2020, tanto na Câmara como no Senado. Assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Alcolumbre frisou que aumento de carga tributária não passará no Congresso.