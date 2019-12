PT faz movimento por frente ampla em Porto Alegre

"O PT não abdicará da defesa da unidade deste campo e acreditamos que a unidade não apenas é necessária, mas também que é possível", conclui a nota assinada pela executiva municipal do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre.

O texto, que convoca PCdoB, PSOL, PSB, PDT, PCB e PCO para negociar por uma chapa conjunta do campo progressista para as eleições à prefeitura da Capital do ano que vem, foi veiculado na rede social do partido. À imprensa, foi distribuída uma nota, maior, assinada pela presidente municipal do PT, Maria Celeste. A carta traz resoluções acordadas, quarta-feira, pelo diretório para as eleições do próximo ano. Ela reforça a atuação do PT junto às siglas citadas anteriormente, saúda o papel de Manuela dÁvila (PCdoB) na formação desta frente e avisa que o partido abrirá, até 27 de janeiro, uma consulta interna "com vistas à indicação do nome que vai representar o PT no debate da composição da chapa majoritária".

O PT vem evitando definir nomes, com o temor de afastar das negociações partidos aliados caso pressione para ter um nome na chapa. Porém, os mais citados como possíveis candidatos petistas são os deputados federais Maria do Rosário e Henrique Fontana e o ex-governador Miguel Rossetto.

Internamente, há um consenso de apoiar uma possível candidatura de Manuela. Porém, agentes do partido discordam da ideia de não ter um quadro própria na constituição da chapa.

Os petistas, então, deveriam contribuir com seu apoio, seus votos, seu largo tempo de televisão, sua cota do Fundo Eleitoral e ainda abrir mão da vice-candidatura? Esse questionamento é feito por algumas alas do partido.

Entretanto, a nota assinada por Celeste diz que o PT está disposto a contribuir para um "ambiente de respeito e diálogo (entre os partidos), visando constituir uma frente capaz de apresentar um projeto alternativo par a cidade".