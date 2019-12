Flávio Bolsonaro e Queiroz são alvo de operação

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido), o policial militar aposentado Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do filho do presidente Jair Bolsonaro foram alvo ontem de uma operação comandada pelo Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro. Entre os 24 alvos da operação que apura suposta lavagem de dinheiro estão parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro.

O MP não se pronunciou, alegando que o procedimento corre sob sigilo. As buscas e apreensões, inclusive na empresa de Flávio, ocorreram após quase dois anos do início das investigações contra Queiroz. Em 2018 relatório do Coaf - órgão federal de inteligência financeira - apontando movimentações atípicas de Queiroz. Em 2019, após pedido de Flávio, as apurações foram suspensas a partir de julho por liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mas, após decisão do plenário, acabaram retomadas neste mês.

A defesa de Flávio considerou a busca na empresa uma "invasão". Já a da família de Queiroz afirmou que recebe a ação "com surpresa, pois é absolutamente desnecessária".