Vereadores aprovam lei da liberdade econômica municipal

A Câmara de Porto Alegre aprovou, em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira (18), projeto de lei que institui a Declaração Municipal de Liberdade Econômica na capital gaúcha. De acordo com a proposta, apresentada pelos vereadores Ricardo Gomes (PP), Felipe Camozzato (Novo) e Mendes Ribeiro (MDB), o objetivo é estabelecer normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividades econômicas em Porto Alegre.

O placar foi de 24 votos a favor e sete abstenções no texto principal, além da aprovação de duas emendas, propostas por Mauro Pinheiro (Rede) e Claudio Janta (SD). Outra emenda, apresentada pelos vereadores petistas Adeli Sell e Marcelo Sgarbossa, foi rejeitada.s Adeli Sell (PT) e Marcelo Sgarbossa (PT), foi rejeitada.

A matéria também sugere a revogação de nove leis municipais, um decreto-lei, e diversos parágrafos e artigos de leis que regem atuações comerciais ou a expedição de alvarás e licenças de trabalho, todos atualmente em vigor.

As regras listadas na Declaração de Liberdade Econômica determinam que, em todas as solicitações de atos públicos de liberação de atividades econômicas, o requerente deverá receber imediatamente um prazo com o tempo máximo para análise do seu pedido. Depois desse prazo, se não houver retorno do Município, será considerado haver uma “aprovação tácita para todos os efeitos”. O projeto de lei também estabelece a garantia de que não será exigido ao empreendedor, por parte da Administração Municipal, seja ela Direta ou Indireta, nenhuma “certidão sem previsão expressa em lei”.

Outra determinação é a de que a Administração Pública deverá “evitar o abuso do poder regulatório”, para evitar a criação de reservsa de mercado; a criação de regras que impeçam a entrada de novos competidores, nacionais ou internacionais, no mercado; exigências técnicas desnecessárias; ou evitar limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. A edição e a alteração de atos normativos de interesse de agentes econômicos deverão ser precedidas de análise de impacto regulatório.

Novos direitos e revogações

A matéria também defende o reconhecimento, como direito de toda pessoa, à possibilidade de ser desenvolvida uma atividade econômica de baixo risco, seja em propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem que haja a necessidade de atos públicos para sua liberação. São listados ainda no texto como direitos o desenvolvimento de atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, desde que observadas normas de proteção ao meio ambiente – incluindo combate à poluição sonora -, restrições previstas em contratos ou regulamentos condominiais, e a legislação trabalhista, entre outros itens.

Entre as revogações defendidas pelos vereadores está o fim da exigência de alvará sanitário, por parte de escolas públicas ou particulares, para a venda de alimentos e bebidas; o fim do condicionamento a acordo ou convenção coletiva de trabalho para o funcionamento do comércio aos domingos; e o fim da necessidade de ato do prefeito para limitar horários de estabelecimentos. Também é prevista a revogação de questões ligadas à expedição de Autorização de Funcionamento e Alvará de Autorização nas regras listadas para atividades de Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

Outras leis apontadas para a revogação estão ligadas à concessão de alvarás para despachantes, à proibição de funcionamento do comércio aos domingos e feriados, à regulamentação sobre a permissão para bancas de chaveiros, e ao horário de atendimento em bancos e financeiras. A relação apresentada no projeto também defende a revogação de lei que regulamenta a concessão de alvarás para o comércio e a indústria, lei que exige a quitação de imposto sindical para a expedição de alvarás, e lei que regulamenta a instalação de bancas de flores, de jornais e revistas no bairro Centro Histórico.