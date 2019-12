Bolsonaro diz que 'pelo jeito' assinaturas para novo partido serão recolhidas 'no braço'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o mais provável é que a coleta de assinaturas necessária para a criação do seu partido, o Aliança pelo Brasil, será feita manualmente, e não de maneira digital, como era a intenção inicial. Bolsonaro acrescentou que se a coleta de fato ocorrer "pelo braço" será difícil entregar as assinaturas até o prazo necessário para disputar as eleições municipais de 2020.

"A gente vai ter que, pelo jeito, recolher assinatura no braço. Se for pelo braço, vai ser difícil fazer para março o partido. Muito difícil", afirmou Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado por um apoiador sobre o partido.

O Aliança pelo Brasil anunciou, no último domingo no Twitter, que começará nesta semana a coleta de assinaturas para sua fundação. O desafio é justamente o prazo curto no calendário: a sigla precisa de todas as assinaturas até 4 de abril do ano que vem para ter o registro homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e assim lançar candidatos aos cargos de prefeito e vereador.

Como o GLOBO mostrou nesta quarta-feira (18), religiosos de distintas denominações estão dispostos a apoiar o processo de formalização da nova sigla. Segundo informou a colunista Bela Megale, os bolsonaristas apostam também no apoio dos militares e igrejas para a coleta das assinaturas.

Bolsonaro perguntou a apoiadores que estavam no Alvorada se eles defendiam a sanção ou o veto dos "2 bilhões do fundo partidário", em provável referência ao fundo eleitoral de mesmo valor aprovado na terça-feira pelo Congresso, e recebeu pedidos de veto. O fundo partidário é pago todos os anos aos partidos, enquanto o fundo eleitoral é pago somente em anos de eleições.

O presidente ainda ressaltou que, se caso o Orçamento seja sancionado, tanto o PT quanto o PSL (seu antigo partido) receberão cerca de R$ 200 milhões no ano que vem.

"Vamos supor que seja aprovado. Vamos supor. O PT vai ganhar 200 milhões para fazer campanha. O pessoal daquele PSL também, que mudou de lado, também vai pegar 200 milhões. 200 milhões para PT, PSL fazer campanha."

Agência O Globo