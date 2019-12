Liminar suspende votação do pacote do governo

A sessão plenária da Assembleia Legislativa já estava acontecendo, na tarde desta terça-feira (17), quando o presidente da Casa, Luis Augusto Lara (PTB), interrompeu os trabalhos para ler a decisão liminar do desembargador Rui Portanova, que suspendeu a votação do projeto que implementa alíquotas progressivas na Previdência dos servidores públicos (de 14% a 18%, de acordo com a faixa salarial). O governo do Estado e o Legislativo vão recorrer da decisão hoje, na tentativa de recolocar a matéria em pauta ainda nesta semana.

Com a liminar, a votação foi suspensa. Entre os oito projetos do pacote do Executivo que altera carreiras e a Previdência do funcionalismo - uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), seis Projetos de Lei Complementar (PLCs) e um Projeto de Lei (PL) - o PLC das alíquotas da Previdência era o único com acordo para ser votado ainda em 2019.

O PLC suspenso prevê descontos previdenciário de 14% para servidores que ganham até o teto do INSS (R$ 5.645); 16% para os que ganham um valor entre o teto do INSS e R$ 20 mil; e 18% para os que ganham acima de R$ 20 mil. Aposentados e pensionistas também teriam que contribuir.

Entretanto, o governo se comprometeu com os deputados da base aliada a apresentar uma emenda ao texto, modificando as alíquotas. Pelo acordo, quem recebe até um salário-mínimo, teria que contribuir com 7,5%; entre um salário-mínimo e R$ 2 mil, com 9%; de R$ 2.000,01 até R$ 3 mil, 12%; de R$ 3.000,01 até o teto do INSS, 14%; do teto a R$ 10 mil, 14,5%; de R$ 10.000,01 a 20 mil, 16,5%; R$ 20 mil a R$ 39 mil, 19%; e acima de R$ 39.000,01, 22%.

A autora da ação que culminou na decisão judicial, deputada estadual Luciana Genro (PSOL), explicou seu argumento: "O governo mandou uma PEC, modificando regras da Previdência prevista na Constituição Estadual. Por exemplo, modificando a idade mínima para a aposentadoria das mulheres, de 60 para 62 anos. Só que a PEC não pode tramitar em regime de urgência, como os demais projetos. Hoje, antes de mudar a Constituição, o governo queria que votássemos um PLC que já trabalha com a idade mínima de 62 anos para as mulheres. Primeiro, o governo tem que mudar a Constituição, para depois poder regulamentar essa mudança através de um PLC".

Os deputados do MDB - maior bancada governista - defende a mesma tese. O Palácio Piratini quer deixar a PEC para o final, porque, além de não poder tramitar com urgência, exige 33 votos para ser aprovada, em duas votações.

Algumas horas depois da liminar, o governador Eduardo Leite (PSDB) convocou uma coletiva no Palácio Piratini. "A emenda constitucional 103, da reforma da Previdência, em um dos seus últimos artigos, diz que a aplicação das regras ali previstas dependia de uma lei específica do Estado que referendasse a validade daquilo que foi aprovado na reforma da Previdência estadual. É exatamente o que o PLC que deveria ser votado dispõe", comentou Leite.

Também disse que o Piratini vai recorrer da decisão. Na avaliação do tucano, há três caminhos possíveis: pedir ao desembargador que reconsidere sua decisão; recorrer ao plenário do Tribunal de Justiça; ou solicitar a intervenção do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois do fim da sessão, Lara também chamou os jornalistas para se pronunciar. Conforme declarou, a Procuradoria-Geral da Casa vai contestar a liminar formalmente hoje de manhã. Um dos possíveis argumentos é que a própria Assembleia Legislativa faria um controle político da constitucionalidade das matérias.

Lara pede retirada da urgência de projetos

Presidente do Parlamento, Lara acionou Procuradoria-Geral da casa

/GUILHERME PEDROTTI/PRESIDÊNCIA/AGÊNCIA ALRS/JC

Marcus Meneghetti

Depois de uma liminar da Justiça suspender a votação do primeiro projeto do pacote do Executivo que altera as carreiras e a Previdência dos servidores, na tarde de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara (PTB), disse que a Procuradoria-Geral da casa recorreria da decisão. Trata-se de uma tentativa de votar o projeto que estipula alíquotas progressivas aos servidores de 14% a 18%, que está trancando a pauta do Parlamento, por ter sido enviado em regime de urgência. Além disso, Lara quer que o Executivo mande uma solicitação de retirada da urgência de outros seis projetos do pacote, para que a Assembleia possa apreciar matérias de iniciativa parlamentar ainda neste ano. A Assembleia tem sessões com votações hoje e amanhã.

"Pretendíamos votar nesta quarta-feira outros projetos (além do texto do pacote). Alguns são de origem parlamentar e outros do Executivo, que não estão no pacote. São projetos sobre o Detran, doação de áreas para a orla etc. Esses projetos ficarão suspensos até que possamos votar o projeto das alíquotas e até que o governo envie a retirada da urgência dos outros seis projetos. Sem a retirada da urgência dessas matérias, não podemos apreciar os outros 48 itens que estão na pauta", disse Lara.

O governador Eduardo Leite (PSDB) não garantiu que vai retirar a urgência dos demais projetos do pacote. "Estamos analisando o encaminhamento (da retirada do regime de urgência)". Leite também não descarta votar outras matérias do pacote neste ano. "Vamos consultar os nossos deputados. Se sentirmos espaço para a votação de outros projetos, vamos fazer o encaminhamento".