Justiça barra votação de projetos que alteram Previdência dos servidores gaúchos

Previstos para irem à votação nesta terça-feira (17) na Assembleia Legislativa do Estado, os Projetos de Lei Complementar (PLCs) nº 503/2019 e nº 505/2019 - que alteram as alíquotas do regime de Previdência dos servidores civis gaúchos - acabaram não sendo apreciados pelos deputados da Casa.

A votação foi suspensa em razão de uma decisão judicial que deferiu pedido liminar impetrado pela deputada Luciana Genro (PSOL) para sustar a tramitação dos projetos. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deve recorrer da decisão.

Responsável por acatar o pedido, o desembargador Rui Portanova concordou com o argumento de que seria inconstitucional votar o projeto antes da apreciação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 285/2019, cuja votação está prevista para ocorrer no final de janeiro. A PEC altera 10 artigos da constituição estadual e aborda a carreira e a aposentadoria do funcionalismo.