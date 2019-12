Josep Miquel Piqué é espanhol da região da Catalunha. Presidente da incubadora La Salle Technova Barcelona, foi mentor e é conselheiro do projeto 22@, que revitalizou cerca de 200 hectares de uma área industrial obsoleta de Barcelona, com novas atividades de inovação. A ação é considerada uma das mais ousadas da Europa e espelho para outras cidades do mundo, com investimento superior a ¤ 200 milhões em infraestrutura. Também esteve à frente do projeto de revitalização da cidade de Medellín, na Colômbia, e trabalha na Aliança para a Inovação, em Santa Catarina. Na Associação Mundial de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação (Iasp), que presidiu de 2016 a 2018, teve contato com Porto Alegre e hoje é consultor do Pacto Alegre, acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade civil para estimular o empreendedorismo colaborativo. Com a metodologia utilizada por Piqué, as instituições envolvidas visam criar mecanismos para conectar e construir uma rede de desafios que permita transformar Porto Alegre em uma referência mundial em inovação.