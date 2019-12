Farsul declara apoio aos projetos do governador Leite

As entidades empresariais do Rio Grande do Sul estão fechadas a favor da aprovação do pacote de mudanças nas carreiras do funcionalismo e da reforma da Previdência. Os projetos estão na Assembleia Legislativa e devem ser votados na próxima semana.

Depois de manifestações públicas da Federasul, Fecomércio e da Fiergs, que na distribuiu nota oficializando a posição na segunda-feira, ontem foi a vez da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) se manifestar em defesa das medidas propostas pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

Em coletiva após a apresentação do balanço de 2019 e das projeções para 2020, o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, observou a dificuldade das finanças do Estado para sustentar a importância de aprovação do pacote.