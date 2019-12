Liminar suspende votação do Novo Código Ambiental do RS, marcada para esta terça-feira

Prevista para esta terça-feira (10), a votação do novo Código Estadual do Meio Ambiente foi suspensa pela Justiça gaúcha nesta manhã. Uma liminar dá prazo de 24 horas para que a presidência da Assembleia Legislativa responda demanda da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), que apontou que o projeto tramitou em prazo muito curto e não passou por todas as comissões do Legislativo, incluindo a Comissão do Meio Ambiente.

Em nota, a ALRS informou que uma nova reunião de líderes está marcada para a manhã desta quarta-feira (11), quando o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), espera que as questões junto ao Judiciário estejam resolvidas. Assim, o Novo Código Ambiental poderia ser apreciado na tarde de quarta.

"Entendemos que os procedimentos legislativos foram adequados para a tramitação da matéria. E o Poder Legislativo não pode ser cerceado em suas prerrogativas", declarou Antunes em entrevista à TV AL.

Em evento nessa segunda-feira, o governador Eduardo Leite havia confirmado a apreciação do projeto na AL na terça e destacado que o governo trabalha com o intuito de gerar menos burocracia nos licenciamentos e reduzir os entraves legais que dificultam investimentos no Estado, respeitando o conceito de sustentabilidade ambiental.

A proposta de alteração da legislação ambiental modifica 480 normas vigentes há mais de vinte anos. Segundo o Executivo, a ideia é desburocratizar os processos para os investidores e melhorar o equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico do Estado, tornando as normas mais ágeis e claras. Entre as mudanças propostas está a criação da Licença por Adesão de Compromisso (LAC), que dispensa a licença prévia para a abertura de empreendimentos.