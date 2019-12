Faixa exclusiva da Avenida Goethe entra em operação em Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que a faixa exclusiva da avenida Goethe entra em funcionamento nesta quarta-feira (11) das 6h às 9h e das 16h às 20h. O órgão estima que o trecho, de 400 metros, deverá proporcionar uma redução de 67% no tempo de deslocamento e dois minutos e 50 segundos a menos no tempo de viagem. Serão beneficiados cerca de 62 mil usuários das oito linhas que passam no local.

A prefeitura também realizou outras implementações viárias, com espaços específicos para pedestres, ciclistas, transporte coletivo e automóveis, caracterizam o trecho no conceito de Ruas Completas , de acordo com o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello. Foram instaladas no local novas travessias de pedestres (uma delas com semáforo) e qualificadas as que já estavam construídas. Também foi colocada sinalização tática, para moderação do tráfego e mais segurança a pedestres e ciclistas, e ampliada a ciclovia da Goethe.