Cesar Griguc assume a presidência da Carris nesta segunda-feira

A Carris terá um novo presidente a partir desta segunda-feira (9). Cesar Griguc, diretor administrativo-financeiro, assume o comando da empresa no lugar de Helen Machado. Cesar Griguc esteve ao lado de Helen durante a reestruturação administrativa e financeira da empresa. ACesar foi contratado por meio de seleção do Banco de Talentos da prefeitura. Agora ele é conduzido ao cargo supremo da empresa também por recomendação do setor.

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), Helen deixa um legado para a cidade, ao conseguir reduzir um déficit que era de R$ 74,2 milhões em 2016, para R$ 19,2 milhões em 2018, obtido através de um plano de gestão até 2020, que busca o reequilíbrio da empresa.

Cesar Griguc é graduado em ciências contábeis pela PUCRS, pós-graduado em controladoria, pela UFRS. Tem formação e experiência na área de finanças, em grandes empresas nacionais e multinacionais, passando por coordenação de projetos, gestão de equipes e participação no desenvolvimento de estratégias de negócio, buscando aumento de performance em resultados financeiros e operacionais, com implementação de métodos e ferramentas para apuração e controle de custos. Na Carris, foi responsável pela estrutura de Controladoria, Contabilidade, Tesouraria, Compras, Almoxarifado e Manutenção Predial. Implementou de um plano de gestão desenvolvido com o objetivo de recuperar o equilíbrio econômico-financeiro, com a implantação de controle orçamentário, estrutura de controladoria e práticas de gestão de mercado em ambiente público.