Sindicato critica fim do registro profissional de jornalista

A nova direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjor-RS) está trabalhando no planejamento dos três anos de gestão. O grupo assumiu a instituição no segundo semestre deste ano e tem a jornalista Vera Daisy Barcellos como presidente. Vera Daisy e três diretoras – Neusa Ribeiro, Rosa Pitsch e Jeanice Dias Ramos – falaram sobre o planejamento estratégico do sindicato para os próximos três anos em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidas pela diretoria. Além do desafio de se reinventar em um momento de mudanças nos meios de comunicação, o sindicato também está trabalhando para reverter a Medida Provisória 905/2019, que revoga o registro profissional das profissões de jornalista, radialista e publicitário. Nesta quarta-feira (4), a instituição fez um ato com outros sindicatos, no Centro de Porto Alegre para protestar contra a MP e divulgar o prejuízo que ela pode causar à atividade profissional do jornalista.