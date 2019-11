PSL comunica desligamento do governo Leite

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O deputado federal Nereu Crispim, presidente estadual do PSL - partido no qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro - divulgou uma nota oficial, nesta sexta-feira (29), em que comunica que a sigla decidiu se retirar do governo de Eduardo Leite (PSDB).

O motivo alegado para a saída da base aliada do tucano é a discordância com o pacote de reformas estruturais do Estado, enviado por Leite à Assembleia Legislativa em 13 de novembro. A decisão, informa a nota, se deve "aos compromissos assumidos na campanha eleitoral - Projeto Muda Brasil Muda de Verdade - -, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública".