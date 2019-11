Leite aponta 'margem estreita' para mudar projetos do Magistério

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou o episódio e a "confusão" com manifestantes do Magistério gaúcho em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, na tarde dessa terça-feira (26). Leite disse, após conhecer a nova plataforma de fabricação de carros da General Motors em Gravataí, na manhã desta quarta, que aposta no diálogo e considerou que "as margens são estreitas" para alterar as propostas que atingem a categoria

Leite também descartou que a tensão possa crescer entre o governo e os professores, liderados pelo Cpers-Sindicato e que estão em greve desde a semana passada justamente contra mudanças que mexem na carreira e aposentadoria, devido ao episódio dessa terça-feira. "Não espero maior tensionamento. Estamos trabalhando para aprovar as medidas", projetou o governador.

No fim da tarde dessa terça, manifestantes que estavam no ato em frente à sede do governo acabaram derrubando cercas que impediam o acesso ao Piratini indo até a porta do prédio. Houve reação de brigadianos contra o grupo, que teve integrantes feridos, entre eles a presidente do Cpers-Sindicato, Helenir Aguiar Schürer, foi uma das atingida.

O governo informou, em nota após o episódio, que dois policiais militares também teriam sido feridos no confronto.

O governador lembrou que o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, havia se colocado "à disposição para receber a cúpula dos manifestantes". "Lamentamos o incidente, mas isso não tira a disposição do governo em dialogar. Vamos manter o diálogo até a aprovação. Depois disso, continuamos a dialogar, pois não acreditamos que os projetos esgotem as pautas", comentou Leite, em Gravataí.

O chefe do governo alegou que "absoluta limitação financeira" e "margem muito estreita e distância muito grande entre a expectativa legítima de um segmento e a capacidade do Estado" para poder atender a pleitos dos professores. "Para cada professor em sala de aula, o Estado tem dois pelo menos fora. Tudo o que fizermos de aumento é levado para os aposentados", emendou Leite. "Temos de romper com este efeito cascata e impacto colateral, se quisermos mudar e melhorar a educação", associou.