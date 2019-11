Julgamento de Lula mobiliza pouca militância e muito policiamento

O perímetro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) foi completamente isolado nesta quarta-feira (27), para análise do processo sofrido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao Sítio de Atibaia. Houve bloqueios nas avenidas Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, na Presidente João Goulart, Augusto de Carvalho e Aureliano de Figueiredo Pinto.

A Câmara Municipal de Porto Alegre não abriu por questões de segurança. Todos os acessos ao tribunal foram guardados por forte policiamento. Tudo isso para receber os cerca de 50 manifestantes que se concentraram próximos à Rótula das Cuias para manifestar-se em defesa da inocência do ex-presidente.

Conforme a Ordem de Serviço que determinou o não funcionamento do Legislativo, assinada pela presidente da Casa Monica Leal (PP), o próprio "TRF-4 solicitou a adoção de providências que garantam a manutenção da segurança e ordem pública no entorno do Tribunal, incluindo medidas visando a integridade daqueles que trabalham e acessem as dependências da Câmara Municipal".

Para a região em que se concentraram as poucas dezenas de militantes, foram direcionados dois ônibus, um caminhão e um carro da Brigada Militar, além de um blindado do batalhão de choque.

Em nota, a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS) publicou uma nota de repúdio onde condenou o esquema de segurança: "A Brigada Militar (BM), a mando do governador Eduardo Leite (PSDB), montou um forte e descabido aparato policial, com a utilização do Exército, para afastar a vigília organizada pelo Comitê Lula Livre, com apoio de centrais sindicais e movimentos sociais".

Nas redes sociais, houve reclamação por conta os congestionamentos. "Trânsito impraticável na Zona Sul. Mais de 30 minutos para fazer Ipanema-Campos Velho, o que leva no máximo 15 minutos nesse horário", disse o estudante Bruno Abichéquer em sua conta no Twitter.