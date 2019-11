PF reintegra área ocupada por 700 famílias do MST

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta segunda-feira (25), mandados de reintegração de posse em áreas ocupadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Juazeiro e Casa Nova, na Bahia, em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Segundo o MST, 700 famílias foram tiradas do local.