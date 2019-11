Governo Leite antecipa 1ª parcela de vencimento de outubro de servidores

No ritmo de conta-gotas, o vencimento de outubro dos servidores do Executivo gaúcho começa a ser pago com a novidade divulgada antes do feriadão de que a primeira parcela prevista para dia 20 vai ser depositada nesta segunda-feira (18). Pelo calendário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) - ver quadro no final da notícia, o próximo depósito está previsto para 11 de dezembro e no valor de R$ 1 mil.