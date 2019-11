CCJ da Câmara analisará proposta de emenda que reduz número de deputados e senadores

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), quer analisar ainda neste ano uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a quantidade de deputados, senadores, deputados estaduais e distritais.

No Senado, a quantidade de representantes seria reduzida de 3 para 2 por estado, ou seja, de um total de 81 para 54 senadores. Na Câmara, onde hoje há uma variação de 8 a 70 deputados por unidade federativa, o novo piso seria de 4 parlamentares e o teto, 65, na proporção da população de cada estado.

A proposta é do deputado não reeleito Nilson Leitão (PSDB-MT). Segundo a estimativa do deputado quando apresentou o projeto, a redução é de aproximadamente 23,19% do número de deputados federais, de 33,33% do número de senadores e "em média e aproximadamente" de 24% do número dos deputados estatuais e distritais.

O relator, Kim Kataguiri (DEM-SP), não fez alterações no projeto original e defendeu sua constitucionalidade. A economia estimada com a redução dos representantes é de R$ 1,3 bilhão por ano no Congresso e de R$ 2,1 bilhões nas assembleias estaduais. "Existe um deficit de representatividade grande, principalmente dos estados mais populosos. É absolutamente inaceitável que o eleitor de São Paulo pese 8 vezes menos que o eleitor de Roraima", diz Kim Kataguiri.

Na composição atual da Câmara, 11 estados têm o mínimo de 8 deputados e poderiam sofrer reduções. São Paulo é o único estado que bate o teto de 70 deputados e perderia, portanto, cinco representantes se a proposta for aprovada.