Preso, ex-governador Anthony Garotinho afirma que é vítima de perseguição

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho disse nesta quarta-feira que é vítima de perseguição e afirmou que a nova ordem de prisão contra ele é desprovida de qualquer fundamento. Garotinho e a ex-governadora Rosinha Matheus foram presos nesta manhã em casa, na zona sul do Rio, depois de a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter derrubado nesta terça-feira a liminar que lhes concedeu habeas corpus em setembro.