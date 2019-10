Justiça determinaprisão de Rosinha e Garotinho

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio revogou ontem a liminar que dava liberdade aos ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho e restabeleceu a prisão dos dois. Eles foram presos preventivamente em 2 de setembro sob suspeita de superfaturarem contratos firmados com a Odebrecht durante o mandato de Rosinha à frente da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. A prisão foi revogada no dia seguinte, mas a 2ª Câmara decidiu por 2 votos a 1 restabelecer as prisões.