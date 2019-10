Em crise com PSL, Bolsonaro cogita criar o Partido da Defesa Nacional para mudar de sigla

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente Jair Bolsonaro disse, neste domingo (27) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que "não teria dificuldade" em criar um novo partido. Bolsonaro também afirmou que a questão do partido é grave e que um advogado dele está estudando a situação. Ele disse que um bom nome para uma nova sigla seria Partido da Defesa Nacional.

"É um nome bonito, né? Tem que ser um nome que agregue', disse o presidente. "O ideal agora seria ser xifópago (gêmeos que nascem ligados), seria separar. Nunca solta de paraquedas sem um extra. Essa possibilidade sempre vai existir. O ideal é um novo partido. Não teria dificuldade em criar."





Ao ser perguntado sobre a possibilidade de a deputada Joice Hasselmann ser candidata à Presidência pelo PSL, o presidente reagiu mas falou apenas de eleições municipais, onde a parlamentar também foi cogitada como candidata. "Boa sorte para ela. Eu acho que a Joice se elegeria sem estar do meu lado. Quando se expõe de forma explícita, atrapalha. Interferirei o mínimo possível nas eleições municipais", afirma.

O chefe do executivo também destacou que "todo mundo" acredita no Brasil, apesar das dificuldades. Ele também falou sobre novos nomes de candidaturas em seu partido nas eleições. "Há a esquerda toda contra nós, o PSL. A gente sabia que seria difícil. Está sendo um pouco mais. Mas todo mundo está acreditando na gente, fazendo acordos', disse.

Neste sábado, o deputado Junior Bozzella (PSL-SP), que tem sido porta-voz de Bivar, e que Joice pode ser candidata à Presidência pela legenda.

"O presidente prometeu na campanha que não disputará a reeleição. A Joice, portanto, é o nome ideal", disse.

Bolsonaro classificou de imaturidade a crise no partido e a reação de Joice Hasselmann. "Com mulher é diferente. Com homem a gente vai e fala um palavrão. Mas quem erra é que tem que ir atrás", disse.

Agência O Globo