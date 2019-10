Morre cientista político Wanderley Guilherme dos Santos

Wanderley Guilherme dos Santos, um dos nomes mais proeminentes da ciência política brasileira, morreu na madrugada deste sábado, aos 84 anos, de pneumonia, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde quinta-feira em um hospital carioca.

Fundador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj, atual Iesp-Uerj), Wanderley, como era chamado no meio acadêmico e por amigos, era aposentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde deu aula de democracia e teoria política por mais de duas décadas.

O pesquisador ganhou notoriedade com o texto "Quem vai dar o golpe no Brasil", que previa a queda, na década de 1960, do então presidente João Goulart. "Flamenguista entusiasmado, ele havia acabado de escrever um livro sobre a eleição de (Jair) Bolsonaro. A obra deve ser publicada nos próximos meses", informou a Associação de Docentes da UFRJ (AdUFRJ).

A formação acadêmica do cientista político foi iniciada na faculdade de Filosofia da UFRJ, em 1958. Passados 11 anos, ele concluiu o doutorado em Ciência Política pela Stanford University, nos Estados Unidos. O pós-doutorado fez na UFRJ.

O Iespe-Uerj também manifestou pesar: "Seus trabalhos e palestras sempre foram marcados por impressionante precisão argumentativa, criatividade e competência analítica".