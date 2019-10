Carús renuncia a mandato na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

O vereador de Porto Alegre André Carús anunciou na manhã desta quarta-feira (23) sua renúncia ao cargo na Câmara de Vereadores da Capital. Carús havia sido preso preventivamente no começo de outubro em investigação que apurava crimes contra a administração pública. O vereador já havia renunciado à presidência do MDB municipal quando a Operação Argentários foi deflagrada pela Polícia Civil.

A investigação apontou que o vereador extorquia servidores municipais a contraírem empréstimos consignados sob pretexto de tratamento de saúde.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta, na sede do diretório municipal do MDB, Carús admitiu que sofria pressão de agiotas. "Eles exploraram o fato de eu ter vida pública e intensificavam essas cobranças com ameaças intensas por mensagens e ligações", afirmou. O vereador disse que não denunciou os agiotas à polícia para evitar escândalo e porque tinha medo de causar exposição pública negativa.

O vereador, no entanto, negou que tenha coagido os funcionários do gabinete a tirarem os empréstimos. "Foi uma ação conjunta, em que as pessoas não foram coagidas a fazer algo. Muitos funcionários tiraram empréstimos para si ou também buscaram agiotas. Confundiram questões particulares com as minhas", declarou Carús.