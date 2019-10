Morre ex-deputado estadual Teófilo Tufy Salomão

Ex-deputado constituinte, Teófilo Tufy Salomão foi sepultado ontem no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas. A presidência da Assembleia Legislativa, como prevê o regimento interno em caso de falecimento de ex-parlamentar, cancelou a sessão plenária desta terça-feira - as votações ficam transferidas para a próxima terça-feira. Salomão foi eleito em 1986 deputado estadual pelo PFL. Tornou-se um parlamentar constituinte depois ter sido vereador por dezoito anos, em Pelotas. Na Assembleia Constituinte, integrou as comissões temáticas de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Turismo e de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente. Nos trabalhos da Constituinte, e ex-deputado apresentou, por exemplo, a emenda que criava cursos noturnos do magistério na rede pública de ensino.