PSOL vai pedir anulação dos votos de Lara para ficar com vaga

Vice-presidente recebe medalha do Mérito Farroupilha

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), foi agraciado na sexta-feira com a Medalha do Mérito Farroupilha, na Assembleia Legislativa. A homenagem é a maior honraria entregue pelo parlamento do Estado. Em junho, Mourão já havia sido condecorado em Porto Alegre com o título de cidadão emérito da Capital.