Comissão da Alerj defende soltar parlamentares presos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de janeiro (Alerj) emitiu, nesta segunda-feira (21), um projeto de resolução favorável à soltura de cinco deputados presos desde novembro do ano passado no âmbito da Operação Furna da Onça. A investigação apura o pagamento de "mensalinho" na Alerj durante os governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, do MDB.